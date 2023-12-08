Популярного российского певца Леонида Агутина в экстренном порядке отвезли в одну из московских больниц.
Как сообщает Telegram-канал Mash, у 55-летнего артиста сильно болела нога. Врачи после осмотра поставили Агутина диагноз "тромбоз глубоких вен".
Теперь медики расписывают для артиста план лечения, в первую очередь — при помощи медицинских препаратов.
Теперь выступления Агутина в новогодние праздники могут быть отменены. В частности, неизвестно, сможет ли музыкант выступить в Сочи 3 января и в Дубае — 5 января, как планировалось. Также под вопросом оказалось проведение предновогодних корпоративов с участием Агутина.
"Всё зависит от эффективности лечения и реабилитации", — сказано в посте.
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