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Стало известно, что помогает 41-летней Кейт Миддлтон выглядеть моложе

1:24
Шоу-бизнес » Зарубежный

Многим интересно, как 41-летняя Кейт Миддлтон - принцесса Уэльской с годами сохраняет свежесть и молодость. Она часто появляется на публике выглядя сияющей и молодой, что порождает любопытство относительно её секретов красоты. Скорее всего это комбинация генетики, стилист и поддержание здоровья. 

Стало известно, что помогает 41-летней Кейт Миддлтон выглядеть моложе
Фото: Photo by Jonathan Brady - Pool / Getty Images

Super.ru пишет, что согласно комментариям звездного косметолога Амиш Патель, следующие факторы могут играть роль в поддержании молодости Кейт Миддлтон:

Выбор прически может визуально влиять на ощущение подтянутости лица.

Например, высоко собранные волосы могут создать эффект лифтинга, а темные волосы Кейт могут контрастировать с цветом кожи, добавляя свежести лицу.

Ухоженная кожа, которая достигается благодаря здоровому образу жизни, регулярной активности и сбалансированному питанию, играет большую роль в поддержании молодости. Продукты, такие как маска с пчелиным ядом, предположительно используемая Кейт, также могут способствовать этому.

Отдельное внимание стоит уделить бровям. Брови определяют и рамкируют лицо, и более толстые, естественные брови могут отвлекать внимание от мелких морщин и складок, добавляя молодости образу.

Кейт Миддлтон – Как Живет Принцесса Уэльская и Насколько Она Богата
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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