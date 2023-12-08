Певица и композитор Вика Цыганова не будет смотреть новогодний "Голубой огонёк"

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Певица Вика Цыганова считает, что за последние 20 лет "Голубой огонёк" совсем не изменился в лучшую сторону. Напротив, потерял в уровне исполнительского мастерства участников.

Фото: eurovision. tv

"Ничего нового нет. Это всё старое. Как были одно и те же люди, прыгали, скакали, причем, с двойными гражданствами и паспортами, так всё и осталось. Это давно изжило себя. Потому что артисты, которые служат только деньгам, не могут приносить какие-то радости в дом, какие-то ценности. Сейчас говорить о таланте уже нельзя. Потому что тотальная серость. Они научились петь, орать, брать ноты, но за душу, за сердце они не берут", — высказывает своё мнение певица в комментарии для Pravda.ru.

По словам исполнительницы, она предпочтёт традиционному певческому новогоднему ТВ-концерту что-нибудь другое.

"Зачем на это смотреть и разрушать свою душу и нервничать, видеть каких-то геев, непонятных фриков, одних и тех же людей. Считаю это пошлым. Я не буду смотреть эту пошлость, мне это не нужно абсолютно", — добавляет наша собеседница.

В новое время должен быть и новый формат подобных программ, говорит Вика Цыганова.

"Сейчас ещё в***" * продолжается, еще нет победы. Может быть, "Голубой огонек" можно было сделать так, что приглашать военных, их детей показывать, рассказывать о них что-то, говорить, как они занимаются, что они делают. В другом совершенно ключе, как какая-то была передача, по-моему, "От всей души", — поделилась своими мыслями артистка.

Приводить людей в шок своим мастерством в хорошем смысле- таков, по мнению певицы, главный критерий талантливого артиста.

Стоит отметить, что Вика Цыганова скорее не видела и "Голубой огонёк-2023" на канале "Россия", где как раз почётнейшими гостями были военкоры, Герои России, участвующие в СВО, волонтёры и жители Донбасса, ставшего с 2022 года частью России.

* - по закону СМИ не могут называть российскую СВО некоторыми словами.