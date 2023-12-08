Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уролог Стародубцев рассказал, что делать, если нет эрекции по утрам
Уборщицу задержат за нападение ведром на школьника
"Он смотрел на меня как на кусок мяса": Жерар Депардье домогался переводчицы в Северной Корее на камеру
Врач Тихомирова не нашла связи сладкой пищи с пользой для мозга
JAMA Oncology: препараты от диабета снизили риск колоректального рака
Ученые определили местоположение внеземного ударного кратера Болавен
Киркоров показал новогодний декор своего дома в китайском стиле
Учёные открыли новый эффект лекарств от диабета
Любимой автомобильной маркой архангельских чиновников оказалась Toyota

Певица и композитор Вика Цыганова не будет смотреть новогодний "Голубой огонёк"

2:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова считает, что за последние 20 лет "Голубой огонёк" совсем не изменился в лучшую сторону. Напротив, потерял в уровне исполнительского мастерства участников.

Певица и композитор Вика Цыганова не будет смотреть новогодний "Голубой огонёк"
Фото: eurovision. tv

"Ничего нового нет. Это всё старое. Как были одно и те же люди, прыгали, скакали, причем, с двойными гражданствами и паспортами, так всё и осталось. Это давно изжило себя. Потому что артисты, которые служат только деньгам, не могут приносить какие-то радости в дом, какие-то ценности. Сейчас говорить о таланте уже нельзя. Потому что тотальная серость. Они научились петь, орать, брать ноты, но за душу, за сердце они не берут", — высказывает своё мнение певица в комментарии для Pravda.ru.

По словам исполнительницы, она предпочтёт традиционному певческому новогоднему ТВ-концерту что-нибудь другое.

"Зачем на это смотреть и разрушать свою душу и нервничать, видеть каких-то геев, непонятных фриков, одних и тех же людей. Считаю это пошлым. Я не буду смотреть эту пошлость, мне это не нужно абсолютно", — добавляет наша собеседница.

В новое время должен быть и новый формат подобных программ, говорит Вика Цыганова.

"Сейчас ещё в***" * продолжается, еще нет победы. Может быть, "Голубой огонек" можно было сделать так, что приглашать военных, их детей показывать, рассказывать о них что-то, говорить, как они занимаются, что они делают. В другом совершенно ключе, как какая-то была передача, по-моему, "От всей души", — поделилась своими мыслями артистка.

Приводить людей в шок своим мастерством в хорошем смысле- таков, по мнению певицы, главный критерий талантливого артиста.

Стоит отметить, что Вика Цыганова скорее не видела и "Голубой огонёк-2023" на канале "Россия", где как раз почётнейшими гостями были военкоры, Герои России, участвующие в СВО, волонтёры и жители Донбасса, ставшего с 2022 года частью России.  

* - по закону СМИ не могут называть российскую СВО некоторыми словами. 

 

 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
"Два дня она была сама не своя": мать девочки раскрыла подробности о дочери, открывшей стрельбу в Брянской школе

Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.

Открывшая стрельбу в брянской школе девочка попрощалась с матерью словами: "Не вой"
Зеленский заявил о победе в Чёрном море
Зеленский заявил союзникам о победе в Чёрном море
Приказ Су-35: при атаке на Путина — выжечь небо или закрыть собой
"Обязательно встретиться с другом": расстрелявшая одноклассников в Брянске девочка оставила странную запись
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Была травля: соседка расстрелявшей одноклассников ученицы в брянской школе рассказала о случившемся
"Он не поет, а орет": исполнитель песни "На заре" Журавлев раскритиковал Шамана
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
Последние материалы
Певица и композитор Вика Цыганова не будет смотреть новогодний "Голубой огонёк"
Киркоров показал новогодний декор своего дома в китайском стиле
Учёные открыли новый эффект лекарств от диабета
Любимой автомобильной маркой архангельских чиновников оказалась Toyota
Серые глаза: тайны, редкость и особенности цвета
Садальский раскритиковал Эрнста: "Уверен, получится как с Чубайсом!"
3 минуту на варку гречки утром
Андрогинность и курение: что считалось привлекательным в девушке 50 лет назад
МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Sohu: Макрон поплатился за пренебрежение к России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников