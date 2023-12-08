Певец Глызин о призыве запретить песню "Голубая луна": это уже перебор

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Певец Алексей Глызин посоветовал не искать во всём пропаганду ЛГБТ и привёл в пример песню про голубой вагон.

Фото: Телеграм-канал Глызина

Глызин прокомментировал удаление с сайта канала СТС нескольких серий сериала "Не родись красивой" с намёком на нетрадиционную сексуальную ориентацию персонажей картины.

Внимание борцов с ЛГБТ привлекла также песня Бориса Моисеева и Николая Трубача "Голубая луна".

Один из исполнителей композиции Алексей Глызин объяснил, что данная песня никакого отношения к ЛГБТ не имеет. Певец считает, что в России к борьбе с чем-либо подходят неумеренно.

"Сначала сносят церкви, уничтожают веру, потом по новой начинают эту веру прививать, то же самое с патриотизмом, то же самое с этой историей", — цитирует слова артиста издание "Подъём".

Он призвал не наносить вред обществу непродуманными решениями, а порекомендовал искать более тонкий подход.

"Сейчас вдруг вспомнили: "Ёлы-палы!" Это уже перебор совсем. Ищут не там, где нужно", — выразил своё мнение Глызин.

Певец отметил, что с таким подходом можно даже запретить детскую песню про голубой вагон.