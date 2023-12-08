Пока беременная модель Костенко работает в Узбекистане, экс-футболист Тарасов отдыхает в Дубае

1:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скоро в многодетной семье появится еще один малыш. Однако пока Анастасия Костенко не намерена уйти в декрет; вместо этого она строит планы открыть свой магазин одежды. Семья Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко всегда привлекает внимание общественности, и их жизнь становится предметом обсуждения в социальных сетях. Однако не все считают их примером для подражания.

Фото: Личный аккаунт Вконтакте Анастасия Костенко

Большинство людей восхищается тем, как родители любят своих детей, и радуется за Анастасию, которая скоро станет мамой в четвертый раз. Тем не менее, есть те, кто не понимает особенностей их отношений.

Например, вызывают вопросы распределение обязанностей и бюджета в семье. После завершения своей спортивной карьеры Тарасов не нашел дело, приносящее ему такие же доходы. Слухи говорят о финансовых трудностях. Анастасия, ранее предпочитавшая премиум-бренды, теперь носит более доступную одежду и сама занимается домашними обязанностями, сообщает woman.ru.

Подтверждением сокращения расходов стало решение открыть магазин одежды. Даже будучи беременной, Анастасия активно занимается развитием своего бизнеса. Тарасов поддержал ее идею и обещал присмотреть за детьми в ее отсутствие. Однако подписчики были удивлены, узнав, что Дмитрий улетел в Дубай с другом, оставив беременную жену с детьми.

Тарасов утверждает, что поездка была запланирована по рабочим делам, но его контент на соцсетях поднимает сомнения. Вопросы задаются по поводу того, почему спортсмен не отложил поездку, чтобы поддержать Костенко.