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Пока беременная модель Костенко работает в Узбекистане, экс-футболист Тарасов отдыхает в Дубае

1:47
Шоу-бизнес

Скоро в многодетной семье появится еще один малыш. Однако пока Анастасия Костенко не намерена уйти в декрет; вместо этого она строит планы открыть свой магазин одежды. Семья Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко всегда привлекает внимание общественности, и их жизнь становится предметом обсуждения в социальных сетях. Однако не все считают их примером для подражания.

Пока беременная модель Костенко работает в Узбекистане, экс-футболист Тарасов отдыхает в Дубае
Фото: Личный аккаунт Вконтакте Анастасия Костенко

Большинство людей восхищается тем, как родители любят своих детей, и радуется за Анастасию, которая скоро станет мамой в четвертый раз. Тем не менее, есть те, кто не понимает особенностей их отношений.

Например, вызывают вопросы распределение обязанностей и бюджета в семье. После завершения своей спортивной карьеры Тарасов не нашел дело, приносящее ему такие же доходы. Слухи говорят о финансовых трудностях. Анастасия, ранее предпочитавшая премиум-бренды, теперь носит более доступную одежду и сама занимается домашними обязанностями, сообщает woman.ru.

Подтверждением сокращения расходов стало решение открыть магазин одежды. Даже будучи беременной, Анастасия активно занимается развитием своего бизнеса. Тарасов поддержал ее идею и обещал присмотреть за детьми в ее отсутствие. Однако подписчики были удивлены, узнав, что Дмитрий улетел в Дубай с другом, оставив беременную жену с детьми.

Тарасов утверждает, что поездка была запланирована по рабочим делам, но его контент на соцсетях поднимает сомнения. Вопросы задаются по поводу того, почему спортсмен не отложил поездку, чтобы поддержать Костенко.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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