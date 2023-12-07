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Солист "Альянса" Журавлев назвал "плохим" исполнение Шаманом песни "На заре"

1:30
Шоу-бизнес

Исполнитель хита 80-х "На заре" Игорь Журавлев поделился своим мнением о кавер-версиях этой песни. По словам артиста, лучшие каверы принадлежат рэперу Басте и латвийской группе Brainstorm, в то время как версия Shamana (Ярослава Дронова) не входит в этот список из-за чрезмерного напряжения в исполнении.

Солист "Альянса" Журавлев назвал "плохим" исполнение Шаманом песни "На заре"
Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Журавлев отметил, что Ярослав, несмотря на общее качество своих песен, не смог правильно передать эмоции "На заре". Композиция также была осуждена за слабую аранжировку и примитивность.

"На заре" он не поет, а орет. Он спел однозначно плохо", — передаёт слова Игоря News.ru.

Особо выделив каверы от Басты и Brainstorm, Журавлев подчеркнул, что эти исполнители не стремились повторить его стиль, а придали композиции новое дыхание, добавив речитативы о молодости и надеждах.

Песня "На заре" была выпущена в 1987 году и стала культовой для своего поколения. В 2020 году автор песни Олег Парастаев представил клип на YouTube, придав песне вторую жизнь. Каверы на эту песню начали появляться после популярности клипа и использования композиции в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Ранее сообщалось, что станцевавший на концерте Shamana мальчик расстроился, что артист его не заметил.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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