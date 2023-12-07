Сергей Жуков рассказал о пополнении в семье.
Солист группы "Руки вверх" поделился радостной новостью с поклонниками в социальный сетях. Он опубликовал фото в синем медицинском халате и прикрепил картинку с малышом на фото.
"У меня родился сын", — сообщил исполнитель.
У Жукова есть дочь Александра от первого брака, а также Ника, Энджел и Мирон от союза с бывшей солисткой "Виа Сливки" Регины Бурд.
В сентябре Сергей Жуков рассказал о беременности жены.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.