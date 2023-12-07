Певец Сергей Жуков в пятый раз стал отцом

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Жуков рассказал о пополнении в семье.

Фото: Инстаграм Жукова

Солист группы "Руки вверх" поделился радостной новостью с поклонниками в социальный сетях. Он опубликовал фото в синем медицинском халате и прикрепил картинку с малышом на фото.

"У меня родился сын", — сообщил исполнитель.

У Жукова есть дочь Александра от первого брака, а также Ника, Энджел и Мирон от союза с бывшей солисткой "Виа Сливки" Регины Бурд.

В сентябре Сергей Жуков рассказал о беременности жены.