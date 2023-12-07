Певица Ханна ответила хейтерам, осудившим её за роды в Дубае, а не в России

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По словам российской певицы Ханны, она столкнулась с волной осуждения за то, что её роды и в первый, и во второй раз прошли не в России, а за границей.

Фото: Вк-аккаунт Ханны

Артистка отметила, что многие пользователи думают, что она не настоящая патриотка, раз улетела из России рожать в Дубай.

Ханна считает, что имеет полное право рожать там, где ей хочется, и это совершенно никак не связано с её отношением к России и чувством патриотизма.

"Кто вообще имеет право мне рассказывать и навязывать, где мне рожать? Как это соотносится с моим отношением к Родине? Я улетела в законный декретный отпуск на два месяца. Рожала в феврале и хотела, чтобы этот прекрасный период прошел в тепле и на солнце. В Дубае не дают гражданство!" — напомнила Ханна в своих соцсетях.

Она заверила пользователей, что вернулась в Россию уже спустя месяц после родов и напомнила, что является настоящим патриотом своей родины.

У Ханны двое детей от продюсера Павла Курьянова. Свою старшую дочь, пятилетнюю Адриану, певица рожала в Майами, а младшая Камилла, которой ещё нет и года, появилась на свет в Дубае.