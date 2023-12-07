Обслужившему больную Пугачёву на Кипре продавцу пригрозили увольнением

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва, находясь на шопинге на Кипре, стала объектом обсуждений из-за своего плохого самочувствия. Певица испытывала сильные боли в ногах, что вынудило ее выбирать обувь на размер больше. В ходе своего визита в магазин она привлекла внимание не только покупателей, но и продавцов.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Очевидец рассказал, что Пугачёву обслуживала русскоязычная девушка, проявлявшая максимальное внимание и благожелательность к звезде. Однако владельцы магазина нашли такое внимание неоправданным и сделали выговор продавцу.

Продавец пыталась объяснить, что Алла Борисовна — известная звезда в России и бывших странах СССР, но киприоты, владельцы магазина, не имели о ней представления. Они потребовали равного внимания ко всем посетителям и даже угрожали увольнением в случае несоблюдения этого правила, сообщает "Московский Комсомолец".

Важно отметить, что в ходе шопинга Пугачёва продемонстрировала свою финансовую состоятельность, оставив в одном из магазинов значительную сумму — пять тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Филиппу Киркорову подарили куклу Пугачёвой на премии "Звезды Дорожного радио".