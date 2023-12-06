После отъезда из России Вера Брежнева прекратила участие в делах, включая бренд одежды Myseasons. Партнерке Ханне Хмелевой пришлось столкнуться с налоговыми проблемами, и она вышла из совместного ООО, открыв своё ИП.
Однако, юридически, Брежнева сохраняет право подать иск по статье "Мошенничество" в отношении Хмелевой.
Эксперты отмечают, что у певицы есть шансы возбудить дело, но для этого ей необходимо физически находиться в России, что вряд ли произойдет в ближайшие годы.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.