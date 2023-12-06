Сбежавшая из России Вера Брежнева теряет последний бизнес: чтобы его оставить, придется вернуться в страну

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После отъезда из России Вера Брежнева прекратила участие в делах, включая бренд одежды Myseasons. Партнерке Ханне Хмелевой пришлось столкнуться с налоговыми проблемами, и она вышла из совместного ООО, открыв своё ИП.

Фото: wikipedia.org by Юлия Лысенко is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако, юридически, Брежнева сохраняет право подать иск по статье "Мошенничество" в отношении Хмелевой.

Эксперты отмечают, что у певицы есть шансы возбудить дело, но для этого ей необходимо физически находиться в России, что вряд ли произойдет в ближайшие годы.