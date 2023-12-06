"Русофобка" Лобода любила Россию только за деньги

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светлана Лобода стала объектом широкой критики после своего отъезда из России. Украинцы выражают недовольство видением артистки, поющей на русском языке, в своей родной стране.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Российские коллеги обвиняют её в отвержении государства, в котором она получала высокие гонорары.

Продюсер Сергей Лавров заявил, что Лобода всегда была "русофобкой" в душе и "любила Россию за большие деньги". По его словам, гонорары певицы за выступления на корпоративах достигали 200 тысяч евро, что составляет примерно 20 миллионов рублей за 40 минут.