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"Русофобка" Лобода любила Россию только за деньги

0:38
Шоу-бизнес

Светлана Лобода стала объектом широкой критики после своего отъезда из России. Украинцы выражают недовольство видением артистки, поющей на русском языке, в своей родной стране.

"Русофобка" Лобода любила Россию только за деньги
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Российские коллеги обвиняют её в отвержении государства, в котором она получала высокие гонорары.

Продюсер Сергей Лавров заявил, что Лобода всегда была "русофобкой" в душе и "любила Россию за большие деньги". По его словам, гонорары певицы за выступления на корпоративах достигали 200 тысяч евро, что составляет примерно 20 миллионов рублей за 40 минут.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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