Светлана Лобода стала объектом широкой критики после своего отъезда из России. Украинцы выражают недовольство видением артистки, поющей на русском языке, в своей родной стране.
Российские коллеги обвиняют её в отвержении государства, в котором она получала высокие гонорары.
Продюсер Сергей Лавров заявил, что Лобода всегда была "русофобкой" в душе и "любила Россию за большие деньги". По его словам, гонорары певицы за выступления на корпоративах достигали 200 тысяч евро, что составляет примерно 20 миллионов рублей за 40 минут.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.