Лариса Долина улетела на гастроли, несмотря на предупреждения врачей

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Почувстовавшая недомогание на концерте певица Лариса Долина отправилась на гастроли вопреки советам врачей.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Как сообщает Telegram-канала Mash, Лариса Долина улетела на гастроли, несмотря на предупреждения врачей.

Испонительница хита "Погода в доме" несколько раз уходила со сцены за кулисы, чтобы принять лекарственные препараты.

Дочь 68-летней артистки рассказала, что на концерте присутстовалаи медики, которые помогали артистке провести концерт при плохом самочувствии.

Состояние народной артистки, вероятно, улучшилось, потому что она продолжила свои выступления, уехав на гастроли.