Почувстовавшая недомогание на концерте певица Лариса Долина отправилась на гастроли вопреки советам врачей.
Как сообщает Telegram-канала Mash, Лариса Долина улетела на гастроли, несмотря на предупреждения врачей.
Испонительница хита "Погода в доме" несколько раз уходила со сцены за кулисы, чтобы принять лекарственные препараты.
Дочь 68-летней артистки рассказала, что на концерте присутстовалаи медики, которые помогали артистке провести концерт при плохом самочувствии.
Состояние народной артистки, вероятно, улучшилось, потому что она продолжила свои выступления, уехав на гастроли.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.