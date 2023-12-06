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Умерла мегазвезда СССР Людмила Барыкина, заменившая в "Весёлых ребятах" Аллу Пугачёву

1:05
Шоу-бизнес

Солистка ВИА "Веселые ребята" Людмила Барыкина скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Умерла мегазвезда СССР Людмила Барыкина, заменившая в "Весёлых ребятах" Аллу Пугачёву
Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

"Весной анонсировали интервью с легендарной солисткой ВИА "Весёлые ребята" Людмилой Барыкиной, а сегодня пришла новость о том, что её не стало", — написал он в своём Telegram-канале.

Причина смерти не уточняется. Малахов отметил, что Барыкина была мегазвездой СССР. Прощание с артисткой состоится в четверг в 11:00 по адресу: Савеловский проезд, д.10.

Барыкина заменила Аллу Пугачёву в известном коллективе и проработала там четыре года. Затем она попыталась построить сольную карьеру, но не добилась большого успеха.

Ранее в программе Малахова было объявлено, что певица некоторое время назад перенесла ампутацию ноги после того, как её поцарапала кошка. Ревматоидный артрит усугубил ситуацию, поскольку на ноге порвались сосуды.

Людмила Барыкина (Веселые Ребята) - Просто уходило лето
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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