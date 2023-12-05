Королева российского шансона Любовь Успенская начала судебную тяжбу со звёздным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.
Успенская призналась, что до сих пор страдает от неудачно сделанной пластической операции. Она отметила, что из-за проблем, возникших после проведённых пластических манипуляций, ей пришлось отменить несколько выступлений.
Ранее хирург Тимур Хайдаров раскрыл подробности изменений Филиппа Киркорова.
"Я отменила концерты: не могла работать, реабилитация заняла гораздо больше времени, чем ожидалось. У меня были такие раны, что я лечилась два месяца", — цитирует слова певицы "Вечерняя Москва".
Пластический хирург Тимур Хайдаров навлёк на себя гнев многих медийных персон. Ему приходится выступать ответчиком в нескольких судебных разбирательствах. Недовольна результатом пластическим операций осталась также певица Слава.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.