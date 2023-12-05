Любовь Успенская рассказала о суде со своим пластическим хирургом: лечилась от ран два месяца

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Королева российского шансона Любовь Успенская начала судебную тяжбу со звёздным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 3.0

Успенская призналась, что до сих пор страдает от неудачно сделанной пластической операции. Она отметила, что из-за проблем, возникших после проведённых пластических манипуляций, ей пришлось отменить несколько выступлений.

Ранее хирург Тимур Хайдаров раскрыл подробности изменений Филиппа Киркорова.

"Я отменила концерты: не могла работать, реабилитация заняла гораздо больше времени, чем ожидалось. У меня были такие раны, что я лечилась два месяца", — цитирует слова певицы "Вечерняя Москва".

Пластический хирург Тимур Хайдаров навлёк на себя гнев многих медийных персон. Ему приходится выступать ответчиком в нескольких судебных разбирательствах. Недовольна результатом пластическим операций осталась также певица Слава.