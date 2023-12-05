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Певица Алла Пугачёва почувствовала себя плохо во время шопинга на Кипре

0:57
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва почувствовала себя плохо во время шопинга на Кипре. Об этом пишет mk. ru, ссылаясь одного из посетителей магазина Алексея.

Певица Алла Пугачёва почувствовала себя плохо во время шопинга на Кипре
Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

"Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье.  Как я услышал, у неё ноги каждый день отекают", — отметил он.

Алексей рассказал, что певица была вынуждена покупать вещи на размер больше, потому что в прежний уже не влезала. В день шопинга Пугачёва выглядела неважно, отметил мужчина. Алексей отметил, что встретил артистку перед магазином, хотя сначала не сразу понял, что перед ним находится Примадонна. Мужчина удивился тому, что Пугачёва гуляет по улицам без охраны, а только с помощницей и водителем.

Алексей сообщил, что певица приобрела в магазине товаров на сумму в пять тысяч евро, и отметил прекрасный вкус артистки.

"Позови меня с собой". Алла Пугачева
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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