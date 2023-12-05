Суханкина откровенно рассказала о ссоре с Гулькиной

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Экс-солистка "Миража" Маргарита Суханкина рассказала "СтарХиту" о конфликте с бывшей коллегой по группе Наталией Гулькиной.

Фото: "Умная"

Ссоры как таковой нет, заверила звезда 1980-х.

"Начнём с того, что мы не ссорились. Во всяком случае, лично я с Гулькиной точно не ссорилась. Я прекрасно к ней отношусь, у меня нет никаких предвзятых к ней чувств", — пояснила Суханкина.

И всё же она старается о Гулькиной лишний раз не вспоминать: "У меня масса своих забот, проблем, интересов. Я думаю о своей семье, о своих детях. Мне это гораздо интереснее, нежели вспоминать былую жизнь".

Поэтому ни на какую сенсацию СМИ могут не рассчитывать, предупредила артистка. "Если мы где-то мы пересечёмся, то ничего, кроме улыбки, на моём лице не будет", — пообещала она.

Оперная певица Маргарита Суханкина была первой солисткой "Миража". В консерватории, где она в ту пору училась, ей поставили ультиматум: либо эстрада, либо серьёзная музыка. Она выбрала второе, и тогда основатель коллектива Андрей Литягин нашёл ей на замену студентку джазовой студии Наталию Гулькину.