Экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина ушила желудок, чтобы похудеть. Об операции она рассказала в большом новогоднем интервью "СтарХиту".
Певица никогда не скрывала, что по совету своего друга, известного юмориста Александра Морозова прибегла к такому радикальному методу похудения, как бариатрическая операция.
"О сделанной операции я не пожалела ни минуты. У меня ушёл из головы пункт, что мне можно есть, чего нельзя. Я перестала переживать: а что, если я на ночь съем конфетку, а вдруг что-то где-то отложится. То есть наконец-то все эти проблемы ушли из головы", — призналась она.
По словам звезды, она наконец-то чувствует себя прекрасно всегда: бегает-прыгает с детьми, хорошо высыпается и легко встаёт. "Словом, у меня всё прекрасно, я очень довольна, — заключила она. — Причём без каких-либо побочек и последствий".
Что и не мудрено — ведь результат похудения столь же кардинальный, как и метод его достижения.
"Я скинула 30 килограммов, это очень ощутимо. Да, эти 30 кило мне сильно мешали, потому что мой нормальный вес был 70 кг, а я весила уже 100", — уточнила артистка.
Хирург обещал ей, что после операции кожа не обвиснет. Так оно и оказалось — вероятно, благодаря интенсивной физической нагрузке на сцене, а также прогулкам и свежему воздуху, полагает живущая за городом Суханкина.
А если бы и возникли косметические дефекты, за ней бы не заржавело прибегнуть к помощи пластической хирургии. "К пластике отношусь прекрасно — это абсолютно нормально. Каждый человек сам себя ваяет. Другой вопрос, чтобы не было перебора", — пояснила знаменитость.
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