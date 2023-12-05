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Солистка «Миража» рассказала об операции на желудке

1:50
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина ушила желудок, чтобы похудеть. Об операции она рассказала в большом новогоднем интервью "СтарХиту".

Солистка «Миража» рассказала об операции на желудке
Фото: "Умная"

Певица никогда не скрывала, что по совету своего друга, известного юмориста Александра Морозова прибегла к такому радикальному методу похудения, как бариатрическая операция.

"О сделанной операции я не пожалела ни минуты. У меня ушёл из головы пункт, что мне можно есть, чего нельзя. Я перестала переживать: а что, если я на ночь съем конфетку, а вдруг что-то где-то отложится. То есть наконец-то все эти проблемы ушли из головы", — призналась она.

По словам звезды, она наконец-то чувствует себя прекрасно всегда: бегает-прыгает с детьми, хорошо высыпается и легко встаёт. "Словом, у меня всё прекрасно, я очень довольна, — заключила она. — Причём без каких-либо побочек и последствий".

Что и не мудрено — ведь результат похудения столь же кардинальный, как и метод его достижения.

"Я скинула 30 килограммов, это очень ощутимо. Да, эти 30 кило мне сильно мешали, потому что мой нормальный вес был 70 кг, а я весила уже 100", — уточнила артистка.

Хирург обещал ей, что после операции кожа не обвиснет. Так оно и оказалось — вероятно, благодаря интенсивной физической нагрузке на сцене, а также прогулкам и свежему воздуху, полагает живущая за городом Суханкина.

А если бы и возникли косметические дефекты, за ней бы не заржавело прибегнуть к помощи пластической хирургии. "К пластике отношусь прекрасно — это абсолютно нормально. Каждый человек сам себя ваяет. Другой вопрос, чтобы не было перебора", — пояснила знаменитость.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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