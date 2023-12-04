Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила обрезки чёрной смородины
Профессор назвал новость о налоге на бездетность пиаром депутата
Финляндия расследует 400 преступлений на границе с РФ
Фетисов: Центробанк РФ может поднять ставку до 16% и более для борьбы с инфляцией
Не мучайся на кухне с чисткой картофеля: попробуй этот лайфхак
ТАСС: ВС России перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артёмовском
Генерал Катер: Украине нужно готовиться к суровой зиме из-за мощных ударов РФ
Эстонская пограничная служба предупредила о возможном закрытии границы с Россией
Врач Мисникова: заболевания щитовидной железы нарушают работу сердца

Россияне раскритиковали вернувшуюся в страну Орбакайте за двойные стандарты

Шоу-бизнес

Недавнее появление Кристины Орбакайте на афише "Главного Новогоднего Концерта" вызвало бурю обсуждений в социальных сетях. Дочь Аллы Борисовны вернулась в Россию после длительного отсутствия, вызвав вопросы о мотивах её возвращения.

Россияне раскритиковали вернувшуюся в страну Орбакайте за двойные стандарты
Фото: Openverse by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0

Выяснилось, что её выступление на концерте "Песня года-2023" стало лишь одним из немногих запланированных в России. После выступления Орбакайте пожелала зрителям "мирного неба", что вызвало негодование в сети, где люди напомнили ей о событиях в Донбассе и высказали свои претензии.

"Кристя, скажи, чей Крым?" — написал один из пользователей Сети.

Общественность высказала своё недовольство, указывая на отсутствие новых песен и выступлений Кристины в России в 2023 году. Некоторые критики высказались о том, что её возвращение связано с желанием заработать на Родине после проживания за границей. В комментариях в социальных сетях пользователи выразили недовольство, обвиняя Орбакайте в нежелании высказать своё мнение о геополитической ситуации, также они отметили двойные стандарты артистки.

"Ребята, раз прыгнули в другие окопы, то там теперь и зарабатывайте", — передаёт слова одного из комментаторов aif.ru.

Множество пользователей социальных сетей призывают не поддерживать артистку и её концерты, подчеркивая, что она и её семья живут на Западе и должны выступать там. Некоторые предлагают переключиться на отечественных патриотично настроенных артистов, выражая разочарование в том, что зарубежные исполнители приезжают за российскими деньгами, но не поддерживают страну.

Ранее сообщалось, что адвокат Бородин призвал вернувшуюся в Россию Орбакайте высказаться о СВО.

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ - TOP 20 - Лучшие песни
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё

Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.

Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Врач Вялов нашёл связь жирной пищи с раком поджелудочной железы
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Юморист Александр Ревва объявился в Москве: держался от других обособленно
Медики предупредили, кому употребление кофе грозит инфарктом
У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры Алексей Гончаров Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки? Сергей Лебедев Индейцы Эссекибо готовы вернуться в Венесуэлу из Гайаны Любовь Степушова
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Украинские танкисты в шоке от танков "Абрамс"
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Последние материалы
Правила обрезки чёрной смородины
Профессор назвал новость о налоге на бездетность пиаром депутата
Финляндия расследует 400 преступлений на границе с РФ
Не мучайся на кухне с чисткой картофеля: попробуй этот лайфхак
Врач: "Не мойте в раковине перед готовкой сырое мясо, рыбу и яйца"
ТАСС: ВС России перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артёмовском
Генерал Катер: Украине нужно готовиться к суровой зиме из-за мощных ударов РФ
Эстонская пограничная служба предупредила о возможном закрытии границы с Россией
Врач Мисникова: заболевания щитовидной железы нарушают работу сердца
Международная академия ипотеки: цена вторичного жилья в РФ снизится на 10% к концу года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников