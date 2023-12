Недавнее появление Кристины Орбакайте на афише "Главного Новогоднего Концерта" вызвало бурю обсуждений в социальных сетях. Дочь Аллы Борисовны вернулась в Россию после длительного отсутствия, вызвав вопросы о мотивах её возвращения.

Фото: Openverse by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0