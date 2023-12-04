Россияне раскритиковали вернувшуюся в страну Орбакайте за двойные стандарты

Недавнее появление Кристины Орбакайте на афише "Главного Новогоднего Концерта" вызвало бурю обсуждений в социальных сетях. Дочь Аллы Борисовны вернулась в Россию после длительного отсутствия, вызвав вопросы о мотивах её возвращения.

Фото: Openverse by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0

Выяснилось, что её выступление на концерте "Песня года-2023" стало лишь одним из немногих запланированных в России. После выступления Орбакайте пожелала зрителям "мирного неба", что вызвало негодование в сети, где люди напомнили ей о событиях в Донбассе и высказали свои претензии.

"Кристя, скажи, чей Крым?" — написал один из пользователей Сети.

Общественность высказала своё недовольство, указывая на отсутствие новых песен и выступлений Кристины в России в 2023 году. Некоторые критики высказались о том, что её возвращение связано с желанием заработать на Родине после проживания за границей. В комментариях в социальных сетях пользователи выразили недовольство, обвиняя Орбакайте в нежелании высказать своё мнение о геополитической ситуации, также они отметили двойные стандарты артистки.

"Ребята, раз прыгнули в другие окопы, то там теперь и зарабатывайте", — передаёт слова одного из комментаторов aif.ru.

Множество пользователей социальных сетей призывают не поддерживать артистку и её концерты, подчеркивая, что она и её семья живут на Западе и должны выступать там. Некоторые предлагают переключиться на отечественных патриотично настроенных артистов, выражая разочарование в том, что зарубежные исполнители приезжают за российскими деньгами, но не поддерживают страну.

Ранее сообщалось, что адвокат Бородин призвал вернувшуюся в Россию Орбакайте высказаться о СВО.

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ - TOP 20 - Лучшие песни