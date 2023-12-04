Певица Татьяна Буланова считает, что Валерия "потерялась" в браке с Пригожиным

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью для телеканала "МУЗ-ТВ" Татьяна Буланова оценила долгий брак Валерии и Иосифа Пригожина, отметив, что, на ее взгляд, до брака с продюсером Валерия была более сильной фигурой.

Фото: prt scr youtube.com/Макарена

Буланова выразила уважение к Пригожину за вклад в карьеру Валерии, но отметила, что что-то в ее творчестве пошло потерянным.

"С одной стороны Валерии повезло, что у нее есть такой муж. С другой стороны, это сыграло с ней злую шутку, с Шульгиным у Валерии была загадка, а с Пригожиным в ней что-то потерялось", — считает коллега певицы.

Коллега певицы также напомнила о конфликте с Пригожиным в прошлом, связанном с финансовыми разногласиями, несмотря на его влияние на первый успех Булановой на отечественной эстраде.

Ранее сообщалось, что певица Валерия рассказала об отказе Иосифа Пригожина садиться на диету

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