Агата Муцениеце заявила, что ее впечатления о Москве были ужасными после переезда

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце рассказала о своем первом опыте в Москве в беседе с Светланой Бондарчук.

Фото: prt scr youtube.com/Агата Муцениеце

Переехав из Риги после поступления в ВГИК, Муцениеце призналась, что ей было трудно привыкнуть к шумному и всегда спешащему городу.

Она ожидала, что ее будут возить на кастинги, но пришлось самой бороться за успех.

"Мне дали карту, сказали: "Ты сейчас вот тут, а жить будешь вот тут. Завтра в 9 утра будь здесь". Мне дали деньги на проездной и всё", — рассказала Агата Муцениеце.

Муцениеце поделилась своими надеждами и реальностью первых месяцев в столице, вспоминая свои мечты о модельной карьере и переходе к актерскому искусству.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце о своём бывшем муже: "Тот, чье имя нельзя называть".

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