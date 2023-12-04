56-летняя актриса Джулия Робертс сделала долгожданное появление на публике, заставив общественность заговорить о её наряде. На красной дорожке премьеры фильма Netflix "Оставь мир позади" она была замечена в интересном наряде из новой коллекции Gucci.
Робертс выбрала яркий пудровый костюм, состоящий из приталенного пиджака и шорт. В этом образе она выглядела очень стильно и модно.
"Просто идея сыграть кого-то подозрительного и немного колючего, что не в моём характере, но при этом сделать её человечной, доступной и симпатичной", — сказала Робертс Reuters на премьере фильма в Лондоне.
На красной дорожке актрису сопровождал режиссёр фильма Сэм Эсмейл. В этой ленте Робертс исполнила главную роль и также выступила в качестве сопродюсера. Её выход на премьеру позволил ей продемонстрировать поклонникам, что она по-прежнему остаётся одной из самых стильных звёзд Голливуда.
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