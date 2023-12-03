Ольга Бузова заявила, что готова бесплатно выйти замуж за Киркорова

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Спустя месяцы слухов о возможном возобновлении отношений между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном, Филипп Киркоров внес неожиданное предложение.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Поп-король заявил, что готов бесплатно выступить на свадьбе певицы, но с условием: женихом должен быть Дава.

Однако Бузова отреагировала решительным отказом, утверждая, что ее сердце не поддается продаже или вмешательству, и решения о ее личной жизни принимаются только ею.

Вопрос Ребром - Ольга Бузова