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Ольга Бузова заявила, что готова бесплатно выйти замуж за Киркорова

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Шоу-бизнес

Спустя месяцы слухов о возможном возобновлении отношений между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном, Филипп Киркоров внес неожиданное предложение.

Ольга Бузова заявила, что готова бесплатно выйти замуж за Киркорова
Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Поп-король заявил, что готов бесплатно выступить на свадьбе певицы, но с условием: женихом должен быть Дава.

Однако Бузова отреагировала решительным отказом, утверждая, что ее сердце не поддается продаже или вмешательству, и решения о ее личной жизни принимаются только ею.

Вопрос Ребром - Ольга Бузова
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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