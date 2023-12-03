Спустя месяцы слухов о возможном возобновлении отношений между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном, Филипп Киркоров внес неожиданное предложение.
Поп-король заявил, что готов бесплатно выступить на свадьбе певицы, но с условием: женихом должен быть Дава.
Однако Бузова отреагировала решительным отказом, утверждая, что ее сердце не поддается продаже или вмешательству, и решения о ее личной жизни принимаются только ею.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.