Your browser does not support the audio element.

В своем Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин разместил скриншот переписки с певицей Кристиной Орбакайте.

Фото: Openverse by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0