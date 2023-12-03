В своем Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин разместил скриншот переписки с певицей Кристиной Орбакайте.
В сообщении он просил ее сделать публичное заявление относительно СВО, выражая обеспокоенность ее "тихим" подходом и выдвигая вопрос о том, не является ли использование России для заработка.
"Вы с кем? Или вы Россию используете только для зарабатывания денег?" — передаёт слова Виталия News.ru.
Бородин призвал Орбакайте прокомментировать свое отношение к СВО в социальных сетях, обращая внимание на сложный момент для страны. Он также выразил мнение, что позиция Аллы Пугачёвой и ее мужа Галкина* ясна, в то время как позиция самой певицы остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что вернувшаяся в Россию Орбакайте чуть не упала на концерте в Москве. На мероприятии "Песня года" ее заметили в изысканном наряде, и она явно не против привлекать внимание к своей персоне.
Также недавно вышел в свет Александр Ревва: он держался от остальных звёзд обособленно.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.