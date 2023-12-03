Адвокат Бородин призвал вернувшуюся в Россию Орбакайте высказаться о СВО

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В своем Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин разместил скриншот переписки с певицей Кристиной Орбакайте.

Фото: Openverse by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0

В сообщении он просил ее сделать публичное заявление относительно СВО, выражая обеспокоенность ее "тихим" подходом и выдвигая вопрос о том, не является ли использование России для заработка.

"Вы с кем? Или вы Россию используете только для зарабатывания денег?" — передаёт слова Виталия News.ru.

Бородин призвал Орбакайте прокомментировать свое отношение к СВО в социальных сетях, обращая внимание на сложный момент для страны. Он также выразил мнение, что позиция Аллы Пугачёвой и ее мужа Галкина* ясна, в то время как позиция самой певицы остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что вернувшаяся в Россию Орбакайте чуть не упала на концерте в Москве. На мероприятии "Песня года" ее заметили в изысканном наряде, и она явно не против привлекать внимание к своей персоне.

Также недавно вышел в свет Александр Ревва: он держался от остальных звёзд обособленно.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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