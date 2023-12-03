Певица Zivert заменит попавшего в ДТП рэпера Басту в шоу "Голос"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Zivert сядет в кресло наставников нового сезона шоу "Голос" вместо рэпера Басты, который попал в дорожную аварию.

Фото: ВК-аккаунт Zivert

Zivert заменит рэпера Басту на шоу "Голос". Вместе с ней членами жюри будут Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев.

Певица пообещала участникам "экспериментальное звучание".

"Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу", — отметила Zivert.

Ранее сообщалось, что музыкант Василий Вакуленко (настоящее имя рэпера Басты) попал в ДТП в Санкт-Петербурге.