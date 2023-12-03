Дима Билан сделал признание, которое назвал "редким откровением перед публикой".
Билан опубликовал короткое чёрно-белое видео, в котором он позирует под музыку.
"Счастливый укомплектованный человек. Редкое откровение перед публикой, но и такое бывает! Иногда так нужно! Просто знайте! Счастлив и в гармонии, как никогда! Просто порадуйтесь за меня!" — подписал кадры артист в запрещённой социальной сети.
Подписчики Билана укорили его за то, что на видео он позирует с сигаретой.
"Дима, тебе не идёт курить, да и не модно уже это", — написали фолловеры под кадрами.
Ранее сообщалось, что Билан приобрёл квартиру с видом на Кремль.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.