Дима Билан разоткровенничался с подписчиками: "Просто порадуйтесь за меня"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дима Билан сделал признание, которое назвал "редким откровением перед публикой".

Фото: Инстаграм Билана

Билан опубликовал короткое чёрно-белое видео, в котором он позирует под музыку.

"Счастливый укомплектованный человек. Редкое откровение перед публикой, но и такое бывает! Иногда так нужно! Просто знайте! Счастлив и в гармонии, как никогда! Просто порадуйтесь за меня!" — подписал кадры артист в запрещённой социальной сети.

Подписчики Билана укорили его за то, что на видео он позирует с сигаретой.

"Дима, тебе не идёт курить, да и не модно уже это", — написали фолловеры под кадрами.

Ранее сообщалось, что Билан приобрёл квартиру с видом на Кремль.