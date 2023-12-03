Прибавившая в весе Ксения Собчак попросила принимать её "пухляшкой" и показала себя без фотошопа.
Собчак опубликовала снимок, на котором заметно, что она набрала несколько лишних килограммов.
"Фото без фильтра и фейстюна. Ночное", — написала под снимком журналистка.
Ксения заверила, что слухи о том, что сделала себе грудь и пятую точку не являются достоверными. Он отметила, что улучшать себя не планировала.
"Принимайте меня даже пухляшкой. Ивлеева худеет, Собчак толстеет — я просто балансирую эту вселенную", — написала Собчак в запрещённой социальной сети.
Ранее Собчак отметила, что чувствует, что её унижают снимками времён "Дома-2".
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.