Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна рассказала, что впервые в своей жизни поцеловалась во время съёмок сериала "Слово пацана. Кровь на асфальта". Она поделилась этой информацией в интервью "СтарХит".
Девушка призналась, что была волновалась, но её партнёр на съёмочной площадке относился к ней как к сестре и поддерживал её. Возраст артистки на момент съёмок составлял 14 лет.
Издание отмечает, что отец Анны, режиссёр Алексей Учитель, изначально относился к проекту скептически из-за количества откровенных и жестоких сцен в сериале.
"Не могу сказать, что он запрещал сниматься в сериале. Мне сложно что-то запретить. Он был против, скорее. Тяжёлый сценарий, тяжёлая роль… Но я его как-то переубедила", — призналась Анна.
По её словам, ей это было тяжело сделать, ей пришлось долго уговаривать отца.
Юлия Пересильд, актриса и мать двоих детей от режиссёра Алексея Учителя, гордится своими детьми, которые уже несколько лет активно снимаются в кино. Её старшая дочь Анна (род. 2009 г.) уже успела сняться в трёх фильмах и получила престижную кинонаграду за свою роль в фильме "Тибра". Младшая дочь Мария (род. 2013 г.) впервые снялась в фильме "Цой", где исполнила роль сына известного музыканта.
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