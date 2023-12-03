Актриса Анна Пересильд призналась, что впервые поцеловалась на съёмках фильма "Слово пацана"

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна рассказала, что впервые в своей жизни поцеловалась во время съёмок сериала "Слово пацана. Кровь на асфальта". Она поделилась этой информацией в интервью "СтарХит".

Фото: prt scr youtube.com/ Скажи Гордеевой

Девушка призналась, что была волновалась, но её партнёр на съёмочной площадке относился к ней как к сестре и поддерживал её. Возраст артистки на момент съёмок составлял 14 лет.

Издание отмечает, что отец Анны, режиссёр Алексей Учитель, изначально относился к проекту скептически из-за количества откровенных и жестоких сцен в сериале.

"Не могу сказать, что он запрещал сниматься в сериале. Мне сложно что-то запретить. Он был против, скорее. Тяжёлый сценарий, тяжёлая роль… Но я его как-то переубедила", — призналась Анна.

По её словам, ей это было тяжело сделать, ей пришлось долго уговаривать отца.

Юлия Пересильд, актриса и мать двоих детей от режиссёра Алексея Учителя, гордится своими детьми, которые уже несколько лет активно снимаются в кино. Её старшая дочь Анна (род. 2009 г.) уже успела сняться в трёх фильмах и получила престижную кинонаграду за свою роль в фильме "Тибра". Младшая дочь Мария (род. 2013 г.) впервые снялась в фильме "Цой", где исполнила роль сына известного музыканта.

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