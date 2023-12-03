Максим Галкин* готов провести тайный корпоратив за 100 тысяч евро

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин, проживающий на Кипре, готов предложить свои артистические услуги на закрытых корпоративах, сохраняя при этом анонимность. Пранкер Сорян выяснил, что юморист готов выступить в Турции за 100 000 евро.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Также стало известно, что Алла Пугачёва, считающая себя обладательницей "многомиллионной армии поклонников", готова запеть за полмиллиона долларов, подчеркивая свою веру в свободу как главное богатство.

Максим Галкин* показал всю свою суть. Галкин* готов выступить в Турции перед русскими за 100 тысяч