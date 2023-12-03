Максим Галкин, проживающий на Кипре, готов предложить свои артистические услуги на закрытых корпоративах, сохраняя при этом анонимность. Пранкер Сорян выяснил, что юморист готов выступить в Турции за 100 000 евро.
Также стало известно, что Алла Пугачёва, считающая себя обладательницей "многомиллионной армии поклонников", готова запеть за полмиллиона долларов, подчеркивая свою веру в свободу как главное богатство.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.