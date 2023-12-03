Вызвали скорую, составили протокол: Что известно о ДТП с Бастой в Петербурге

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Рэп-исполнитель Баста попал в ДТП после своего выступления в Санкт-Петербурге в "Газпром Арена". Инцидент произошел около 22:40 возле дома №8 по Южной дороге, сообщает KP.RU.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Согласно сообщению, артист находился на заднем сидении автомобиля, за рулем находился его водитель. Автомобиль Maybach столкнулся с Kia Rio, в результате чего сработали подушки безопасности.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, однако к тому моменту Баста уже покинул автомобиль. Вместо него там находился водитель Kia Rio, молодой человек из Таджикистана в возрасте 28 лет, который занимается доставкой еды из ресторанов. Оба участника ДТП были осмотрены медицинскими работниками скорой помощи и от госпитализации отказались, так как серьезных повреждений не выявили.

Баста также не пострадал в результате аварии. После столкновения он покинул автомобиль и направился в сторону ресторана, а затем уехал в гостиницу на другом транспортном средстве.

"С Василием все в порядке", — подтвердила представитель рэпера Наталья Мостакова, обратившись к поклонникам через его страницу в социальных сетях.

Баста выразил благодарность своим поклонникам за участие в концерте, но не упомянул о произошедшем ДТП. На концерте артиста на "Газпром Арене" собралось более 64 тысяч человек.