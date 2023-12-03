Подписчики заметили, что Ксения Собчак появилась с "округленным животиком"

Бывшая ведущая шоу "Дом-2" Ксения Собчак посетила мероприятие дизайнера Яны Расковаловой, где снова вызвала разговоры о своей предстоящей беременности.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

На обеде журналистка явилась в длинном черном атласном платье и блестящем пиджаке, оба предмета одежды были того же насыщенного цвета.

"Вот я вчера. У моей близкой подруги был удивительный вечер. Решила появиться в Yana Dress, представив себя черной снежинкой", — поделилась в социальных сетях Собчак, прикрепив к посту фотографию с мероприятия.

Фанаты обратили внимание, что даже свободный крой наряда не смог скрыть округлившийся живот, сообщает "Первый женский".

"Ксения беременна? Уже второе видео, и виден такой милый животик. Лицо стало еще более изящным. Возможно, у нее будет дочка. Малышка или малыш, но Водолей", — прокомментировали подписчики.

Собчак о Доме 2