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Подписчики заметили, что Ксения Собчак появилась с "округленным животиком"

Шоу-бизнес

Бывшая ведущая шоу "Дом-2" Ксения Собчак посетила мероприятие дизайнера Яны Расковаловой, где снова вызвала разговоры о своей предстоящей беременности.

Подписчики заметили, что Ксения Собчак появилась с "округленным животиком"
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

На обеде журналистка явилась в длинном черном атласном платье и блестящем пиджаке, оба предмета одежды были того же насыщенного цвета.

"Вот я вчера. У моей близкой подруги был удивительный вечер. Решила появиться в Yana Dress, представив себя черной снежинкой", — поделилась в социальных сетях Собчак, прикрепив к посту фотографию с мероприятия.

Фанаты обратили внимание, что даже свободный крой наряда не смог скрыть округлившийся живот, сообщает "Первый женский".

"Ксения беременна? Уже второе видео, и виден такой милый животик. Лицо стало еще более изящным. Возможно, у нее будет дочка. Малышка или малыш, но Водолей", — прокомментировали подписчики.

Собчак о Доме 2
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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