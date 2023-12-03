У подруги Пугачёвой, Лоры Квинт, тяжёлый рецидив онкологии

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Пианистка и композитор Лора Квинт, подруга Аллы Пугачёвой и экс-возлюбленная Валерия Леонтьева, столкнулась с тяжёлым рецидивом онкологии.

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Диагноз, поставленный ещё в 2010 году, снова активизировался, принося новые опухоли в лимфоузлах и серьезные проблемы с позвоночником.

Несмотря на сложную ситуацию, муж Квинт утверждает, что она держится прекрасно, хотя врачам предстоит разработать новый план лечения и провести дополнительные обследования.

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