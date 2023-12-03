Пианистка и композитор Лора Квинт, подруга Аллы Пугачёвой и экс-возлюбленная Валерия Леонтьева, столкнулась с тяжёлым рецидивом онкологии.
Диагноз, поставленный ещё в 2010 году, снова активизировался, принося новые опухоли в лимфоузлах и серьезные проблемы с позвоночником.
Несмотря на сложную ситуацию, муж Квинт утверждает, что она держится прекрасно, хотя врачам предстоит разработать новый план лечения и провести дополнительные обследования.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.