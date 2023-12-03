Филипп Киркоров вернулся на большой экран в новогодней кинокомедии "Елки-10". В фильме также снялся его отец, 91-летний Бедрос Киркоров.
По сценарию действие происходит во дворе дома Киркорова, и съемки проходили на территории их подмосковного особняка. Дочь Филиппа, Алла-Виктория, из-за отдыха на море была заменена 11-летней Никой, дочерью Владимира Левкина.
Киркоров поделился радостью от участия в фильме, отметив свою любовь к новогодней тематике и подчеркнув свою способность играть в эпизодах.
Премьера фильма совпала с 12-летием дочери Аллы-Виктории, которую певец поздравил вместе с детьми Ани Лорак, подаривших ей роскошный бриллиантовый браслет от Cartier.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.