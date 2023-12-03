12-летнюю дочь Киркорова осыпали брильянтами: браслет Cartier от Ани Лорак

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Филипп Киркоров вернулся на большой экран в новогодней кинокомедии "Елки-10". В фильме также снялся его отец, 91-летний Бедрос Киркоров.

Фото: личный аккаунт инстаграм Филипп Киркоров

По сценарию действие происходит во дворе дома Киркорова, и съемки проходили на территории их подмосковного особняка. Дочь Филиппа, Алла-Виктория, из-за отдыха на море была заменена 11-летней Никой, дочерью Владимира Левкина.

Киркоров поделился радостью от участия в фильме, отметив свою любовь к новогодней тематике и подчеркнув свою способность играть в эпизодах.

Премьера фильма совпала с 12-летием дочери Аллы-Виктории, которую певец поздравил вместе с детьми Ани Лорак, подаривших ей роскошный бриллиантовый браслет от Cartier.

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