Телеведущий Андрей Малахов отреагировал на скандал с кепкой актёра Мамаева: без комментариев

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На съёмках телешоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" возник неожиданный инцидент. Известного актёра Михаила Мамаева вынудили покинуть студию из-за его ношения кепки с российским флагом, которую он отказался снять. Это вызвало негативную реакцию у граждан, и артист выразил своё недовольство в социальных сетях.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Мамаев также предложил найти операторов, готовых снимать участников военных операций в форме Российской Федерации. Произошедшее стало предметом обсуждения, и многие высказали критику в адрес ведущего "Привет, Андрей!" Андрея Малахова, считая его позицию непатриотичной.

Телеведущий ответил на обвинения в том, что он якобы не позволил Мамаеву носить кепку с российским флагом на съёмках шоу "Привет, Андрей". Информация об этом поступила от "Абзац Медиа".

В сообщении говорится, что на съёмках возник конфликт, когда Мамаев пришёл в военной форме из зоны спецоперации и утверждал, что ему не разрешили появиться в эфире с кепкой, украшенной российским флагом, и попросили уйти. Однако Малахов опубликовал фотографии, на которых видно Мамаева и его кепку. Он не комментировал, произошёл ли конфликт на месте съёмок, ограничившись подписью "без комментариев" к выложенным фотографиям актёра.