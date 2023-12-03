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Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей

1:19
Шоу-бизнес

Украинская знаменитость София Ротару с февраля прошлого года решила прекратить все связи с Россией. Она выбрала затворнический образ жизни и редко делится своими мыслями в социальных сетях. Ротару беспокоится о происходящем в родной стране, но не хочет делать категорические заявления, отрицая связи с соседней страной.

Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Фото: Официальный сайт Софии Ротару

Недавно СМИ сообщили, что Ротару забрала своего любимого внука Анатолия Евдокименко с Украины. Ему исполнилось 29 лет в этом году. За это знаменитость заплатила большую сумму и сейчас оплачивает все расходы своему наследнику, находящемуся за границей.

Евдокименко активно развивает свою музыкальную карьеру в США. Он выступает под псевдонимом SHMN, или Шаман. Важно отметить, что этот выбор имени был сделан ещё в 2017 году, до появления российского артиста с похожим псевдонимом Shaman.

Евдокименко смог заключить контракты с иностранными лейблами, сотрудничал с украинскими и американскими артистами, а его песни получали радиоэфирное воспроизведение. Он также стремился пробиться на российскую сцену, и его композиции до сих пор можно найти в интернете.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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