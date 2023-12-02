SHAMAN сказал, что не выйдет на сцену с женой и дочерью из-за ажиотажа

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Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN уже успел выступить на больших концертных площадках.

Фото: ВК акквунт Ярослава Дронова

В "Крокусе", БКЗ "Октябрьском", "Новомосковском", а на "Газпром Арене" он выступил дуэтом вместе с отцом, а в Кремле на сцену он вышел с мамой.

Корреспонденты издания "СтарХит" спросили его, не планирует ли он выступить где-то совместно с супругой и дочерью.

"Пока нет. Более того, дочь и супруга — непубличные люди. Я уважительно отношусь к этому и стараюсь сохранять их в тени, чтобы не возникал лишний ажиотаж вокруг", — отметил музыкант.

Ярослав подчеркнул, что дочка его занимается творчеством, принимает участие в конкурсах. Она рисует, играет на фортепиано, танцует и поёт.

Также SHAMAN не скрывает, что у него от первого брака есть наследница по имени Варя. Дронов обожает дочку и радуется успехам, но пока не хочет привлекать к ней повышенное внимание.

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