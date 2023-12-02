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Сбежавшая Пугачева созванивается с украинцем из группы "Грибы": о чём говорят

1:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва со своим мужем никак не могут найти пристанище — их кидает то в Россию, то в Израилю, то на Кипр. Такая же участь касаетмся и прочих убежавших артистов.

Сбежавшая Пугачева созванивается с украинцем из группы "Грибы": о чём говорят
Фото: социальные сети

Оставшиеся без гонораров и поклонников артисты хорохорятся и поддерживают друг друга. Так, в свежем интервью украинский музыкант группы "Грибы (Киевстонер) вспомнил, что созванивался с Примадонной и её супругом, с которыми часто снимался в проектах. Он признался, что они звонили ему сами.

"Сказали: "Альберт, если тебе нужна какая-то помощь…". Мне было очень приятно, я ответил, что всё хорошо. А когда у них в Израиле беда произошла, я написал им. Могут они мне написать, могу я им. Если концерт в Лос-Анджелесе, и моя мама хочет на него попасть. Людские такие отношения", — отметил Киевстонер из "Грибов".

Он признал, что конфликт в Донбассе спровоцирован не инициативой Киева и Москвы — музыкант уверен, что всё завершится в конце 2024 году, когда в США выберут нового президента.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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