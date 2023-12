Your browser does not support the audio element.

На YouTube-канале артиста Сергея Лазарева был удален видеоклип к его песне "Так красиво", который привел к наложению штрафа на музыкальный телеканал 1 декабря. Суд установил, что в клипе содержится пропаганда ЛГБТ*.

На данный момент администраторы канала скрыли видеоклип музыканта от общественного доступа. За период его существования клип набрал около шести миллионов просмотров. Кроме того, информация о песне была удалена со всех платформ артиста, сообщает ura.ru.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга наложил штраф в размере полумиллиона рублей на телеканал "Айва ТВ" за трансляцию клипа Лазарева, в котором обнаружена пропаганда ЛГБТ. По сообщению Роскомнадзора, отношения между женщинами в клипе могут потенциально рассматриваться как тактильное и чувственное взаимодействие лиц, выражающих свои гомосексуальные предпочтения.

*движение, признанное экстремистским по решению Верховного суда России от 30.11.2023

LIVE - Sergey Lazarev - You Are The Only One (Russia / Россия) at the Grand Final