Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Айза резко высказалась об актере Александре Петрове
Сергей Лазарев удалил клип на песню "Так красиво" как со своего официального сайта, так и с YouTube-канала
Экс-тренер "Спартака" Романцев поддержал идею возвращения алкоголя на стадионы
В Финляндии заявили, что Россия предприняла на границе циничные преднамеренные шаги
Подведены итоги третьего дня BRICS+ Fashion Summit
Сын Боярского рассказал, что врачи не дают отцу курить, а он сопротивляется
Похититель 8-летней девочки под Калугой признался, что реализовал свою навязчивую идею
Подробности трагического ДТП на Киевском шоссе
MWM: двойные ракетные удары России стали огромной проблемой для ВСУ

Сергей Лазарев удалил свой клип из-за обвинений в пропаганде

1:09
Шоу-бизнес

На YouTube-канале артиста Сергея Лазарева был удален видеоклип к его песне "Так красиво", который привел к наложению штрафа на музыкальный телеканал 1 декабря. Суд установил, что в клипе содержится пропаганда ЛГБТ*.

Сергей Лазарев удалил свой клип из-за обвинений в пропаганде
Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

На данный момент администраторы канала скрыли видеоклип музыканта от общественного доступа. За период его существования клип набрал около шести миллионов просмотров. Кроме того, информация о песне была удалена со всех платформ артиста, сообщает ura.ru.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга наложил штраф в размере полумиллиона рублей на телеканал "Айва ТВ" за трансляцию клипа Лазарева, в котором обнаружена пропаганда ЛГБТ. По сообщению Роскомнадзора, отношения между женщинами в клипе могут потенциально рассматриваться как тактильное и чувственное взаимодействие лиц, выражающих свои гомосексуальные предпочтения.

*движение, признанное экстремистским по решению Верховного суда России от 30.11.2023

LIVE - Sergey Lazarev - You Are The Only One (Russia / Россия) at the Grand Final
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Журналисту из США Хершу скармливают инсайды не случайно

Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.

Политолог Марат Баширов: "Хершу скармливают такие инсайды не случайно"
Анастасия Волочкова кричала и ругалась от обиды на Сергея Лазарева
Анастасия Волочкова кричала и ругалась от обиды на Сергея Лазарева
Сатановский прервал молчание и сделал заявление о бунте против Путина
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Заявление про СВО, слухи об отъезде из РФ: где сейчас Анжелика Варум
Федеральный канал не пустил в эфир актёра — участника СВО из-за бейсболки
Переехавший в Поднебесную москвич рассказал о том, что его "бесит"
Переехавший в Поднебесную москвич рассказал о том, что его "бесит"
Последние материалы
Айза резко высказалась об актере Александре Петрове
Сергей Лазарев удалил свой клип из-за обвинений в пропаганде
Экс-тренер "Спартака" Романцев поддержал идею возвращения алкоголя на стадионы
В Финляндии заявили, что Россия предприняла на границе циничные преднамеренные шаги
Подведены итоги третьего дня BRICS+ Fashion Summit
Сын Боярского рассказал, что врачи не дают отцу курить, а он сопротивляется
Похититель 8-летней девочки под Калугой признался, что реализовал свою навязчивую идею
Подробности трагического ДТП на Киевском шоссе
MWM: двойные ракетные удары России стали огромной проблемой для ВСУ
Гинеколог Орфанова объяснила, чем опасен мёд для женского здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников