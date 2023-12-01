Участника СВО Михаила Мамаева отказались пускать в эфир российского ТВ из-за бейсболки с флагом РФ

На записи программы "Привет, Андрей!" произошёл инцидент с актёром Михаилом Мамаевым, участником СВО, которого не пустили в эфир из-за его бейсболки с флагом России. Он специально приехал с фронта для участия в проекте. На нём была форма, включающая в себя бейсболку с флагом РФ. Актёр поделился этой информацией на своей странице в Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Мамаева

"Меня попросили её снять, <…> я категорически отказался. При этом меня спрашивали, почему мне так важно быть в бейсболке с флагом", — написал актёр.

Мамаев был возмущён отношением представителей одного из ведущих федеральных каналов. Он рассказал, что бойцы передовой буквально жилы рвут, а вся тыловая Россия усердно собирает гуманитарную помощь. При этом некоторые федеральные СМИ тщательно обходят тему СВО, объясняя это тем, что у них "развлекательные программы".