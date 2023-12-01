Украинский блогер Kyivstoner рассказал, что Галкин* с Пугачёвой ему звонили после начала СВО

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный украинский блогер и рэпер Kyivstoner, настоящее имя которого Альберт Васильев, поделился, что после начала специальной военной операции в Украине его поддержали Максим Галкин* и Алла Пугачёва.

Фото: личный аккаунт инстаграм Kyivstoner Киевстонер

"Мне было очень приятно. Они сказали: "Альберт, если тебе нужна какая-то помощь". Я говорю: "Не, Максим, спасибо большое, все хорошо", — заявил блогер.

Звездная пара предложила блогеру свою помощь, выразив готовность поддержать в трудный момент.

Kyivstoner также отметил дружеские отношения с Галкиным* и приятность общения с ними в сложные периоды, также упомянув свои контакты с комиком во время конфликта Израиля с ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Аллу Пугачёву и Максима Галкина* заметили на прогулке на Кипре.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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