Депутат Госдумы Елена Драпеко: запретить вешать портрет Пугачёвой в Московском театре эстрады никто не может

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре и актриса Елена Драпеко заявила, что никто не имеет права запрещать вешать портрет Аллы Пугачёвой в Московском театре эстрады.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Депутат отметила, что она не может принять решение по этому вопросу и направила его на рассмотрение другим компетентным лицам. Согласно словам Драпеко, действия против Пугачёвой возможны только в случае, если она нарушила законодательство и была лишена гражданства России. В противном случае, это просто выражение осуждения.

Парламентарий подчеркнула, что можно осудить действия Московского театра эстрады, но запретить вешать портрет Примадонны неправомерно, рассказала она в беседе с NEWS. ru