Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре и актриса Елена Драпеко заявила, что никто не имеет права запрещать вешать портрет Аллы Пугачёвой в Московском театре эстрады.
Депутат отметила, что она не может принять решение по этому вопросу и направила его на рассмотрение другим компетентным лицам. Согласно словам Драпеко, действия против Пугачёвой возможны только в случае, если она нарушила законодательство и была лишена гражданства России. В противном случае, это просто выражение осуждения.
Парламентарий подчеркнула, что можно осудить действия Московского театра эстрады, но запретить вешать портрет Примадонны неправомерно, рассказала она в беседе с NEWS. ru
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.