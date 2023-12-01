Певец Филипп Киркоров признан самым дорогим российским артистом для корпоративов

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров стал лидером в списке трех самых затратных артистов для новогодних корпоративов, как сообщила директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group и участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий, Дарья Исакова, в пресс-центре НСН, сообщает Газета. Ru.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

В этом списке также оказались лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и Григорий Лепс. Исакова отметила особенности Шнурова, называя его "очень непростым артистом" с сложным менеджментом и уникальным творческим подходом.

"Возможно, его даже чаще выбирают для выступлений, чем Киркорова, поскольку нашим людям нравится такой формат", — добавила она.

По словам Исаковой, Григорий Лепс также остается в числе самых дорогих артистов, особенно для корпоративных мероприятий, где артисты, способные наполнять стадионы, ценятся высоко.