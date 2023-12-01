Назад пешком: Агата Муцениеце рассказала, как прошла ее поездка с детьми в Латвию

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Агата Муцениеце, родившаяся в Риге и жившая там до 2008 года, вернулась в Латвию вместе с детьми от Павла Прилучного. Поездка была запланирована заранее для оформления латвийских документов своему сыну Тимофею. Звезда провела время с семьей и родственниками, включая встречу с матерью и сестрой.

Фото: prt scr youtube.com/Агата Муцениеце

Агата поделилась в соцсетях впечатлениями от возвращения в Россию, выражая грусть по поводу прощания с близкими, которых она видит редко. Перед отъездом устроила трогательную вечеринку с прощальными письмами для детей. Видео, снятое возле пограничного пункта, показывает их переход пешком, дети несут свои вещи в руках.

Поездка стояла под угрозой из-за отсутствия согласия Павла Прилучного, который узнал о поездке из СМИ. Несмотря на это, поездка состоялась, и Муцениеце вернулась в Россию с положительным опытом и воспоминаниями о времени, проведенном с семьей в Латвии.

Честные Будни — Вручаю Премию, Съемки, CRAVE