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Назад пешком: Агата Муцениеце рассказала, как прошла ее поездка с детьми в Латвию

1:02
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце, родившаяся в Риге и жившая там до 2008 года, вернулась в Латвию вместе с детьми от Павла Прилучного. Поездка была запланирована заранее для оформления латвийских документов своему сыну Тимофею. Звезда провела время с семьей и родственниками, включая встречу с матерью и сестрой.

Назад пешком: Агата Муцениеце рассказала, как прошла ее поездка с детьми в Латвию
Фото: prt scr youtube.com/Агата Муцениеце

Агата поделилась в соцсетях впечатлениями от возвращения в Россию, выражая грусть по поводу прощания с близкими, которых она видит редко. Перед отъездом устроила трогательную вечеринку с прощальными письмами для детей. Видео, снятое возле пограничного пункта, показывает их переход пешком, дети несут свои вещи в руках.

Поездка стояла под угрозой из-за отсутствия согласия Павла Прилучного, который узнал о поездке из СМИ. Несмотря на это, поездка состоялась, и Муцениеце вернулась в Россию с положительным опытом и воспоминаниями о времени, проведенном с семьей в Латвии.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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