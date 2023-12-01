Фанаты Лаймы Вайкуле выразили беспокойство о ее здоровье, заметив значительное старение певицы на новых фото.
Известная латвийская артистка, всегда считавшаяся нестареющей, стала объектом обсуждения после видеозвонка на YouTube, где заметны глубокие морщины.
Эксперт по пластической хирургии Мадина Байрамукова высказала предположения о возможных изменениях, отметив, что за фильтрами реальность может отличаться, и пришла к выводу, что виденный внешний вид — результат совокупности факторов, включая проблемы со здоровьем и отсутствие фильтров.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.