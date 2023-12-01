Пластический хирург Байрамукова объяснила резкую причину старения Лаймы Вайкуле

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фанаты Лаймы Вайкуле выразили беспокойство о ее здоровье, заметив значительное старение певицы на новых фото.

Фото: prt scrn сорян, это пранк

Известная латвийская артистка, всегда считавшаяся нестареющей, стала объектом обсуждения после видеозвонка на YouTube, где заметны глубокие морщины.

Эксперт по пластической хирургии Мадина Байрамукова высказала предположения о возможных изменениях, отметив, что за фильтрами реальность может отличаться, и пришла к выводу, что виденный внешний вид — результат совокупности факторов, включая проблемы со здоровьем и отсутствие фильтров.

Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости