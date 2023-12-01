Певец Леонид Агутин рассказал, что Анжелика Варум избегает выходов в свет

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артист Леонид Агутин, часто выступает на публике, в то время как Анжелика Варум предпочитает оставаться в тени и редко появляется в обществе.

Фото: prt scr youtube.com/Леонид Агутин

Агутин признаётся, что и он, и его жена не любят публичные мероприятия, но ему приходится выходить в свет, так как артист отвечает за многие вещи. Певец объясняет, что вынужден делать это за обоих.

"А Анжелику я избавляю от этой глупости. Сам бы не ходил, но я должен", — объяснил Агутин MK. RU.

В августе прошлого года Варум не смогла появиться на юбилейном концерте своего мужа из-за болезни. Однако в ноябре этого года они вместе приняли участие в концерте в Казахстане и исполнили свои хиты.

Противоречивая информация о том, что знаменитая пара покинула Россию, неоднократно появлялась в Интернете. Тем не менее, данные факты Агутин опроверг, пишет News. ru.

После начала СВО певица опубликовала пост на русском и украинском языках в социальных сетях, в котором призвала все стороны конфликта к переговорам. Она выразила своё недовольство происходящим и заявила, что "решение о виновности будет принято потомками".