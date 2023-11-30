25-летний Александр Поверин парень певицы 27-летней Клавы Коки занимается блогингом, работает в качестве модели, а недавно начал сотрудничать с Black Star.
Саша рассказал, что несмотря на разницу в доходах, чеки всегда закрывает он и что ему удается покрыть все базовые расходы пары. Мужчине важно, чтобы с ним она чувствовала себя обычной девушкой.
"Конечно, я пока не могу дарить ей сумки Hermes Birkin каждый месяц, но она это прекрасно понимает. Я не чувствую, чтобы она как-то подчеркивала в наших отношениях разницу в доходах, и благодарен ей за это, — откровенничал Поверин.
Также Поверин сказал, что успешная Клава Кока мотивирует его больше работать и увеличивать финансовую прибыль.
"Сейчас она меня сильно вдохновляет и подстегивает на пути к новым достижениям" —, говорит блогер.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.