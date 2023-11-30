Сергей Лазарев заявил, что Новый год будет встречать без детей

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Сергей Лазарев заявил, что новогоднюю ночь он проведёт на концертной площадке в столице.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Артист пояснил, что за семейный праздничный стол он сядет 1 января. Об этом пишет NEWS. ru.

По словам певца, его дети в новогоднюю ночь будут отдыхать. Он добавил, что в этом году ему пришлось отказаться от традиции быть Дедом Морозом для сына и дочери, так как 5-летняя Анна недавно узнала, что сказочного волшебника на самом деле не существует.