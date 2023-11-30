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Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти на фоне прогрессирующей онкологии сделала признание

1:09
Шоу-бизнес » Зарубежный

Шеннен Доэрти - известная своей ролью Прю Холливелл в популярном телесериале "Зачарованные" публично делится своей борьбой с раком груди. Доэрти впервые была диагностирована с раком груди в 2015 году, а затем в феврале 2020 года она открыто объявила о том, что её заболевание вернулось и перешло в четвертую стадию и дало метостазы в мозг, а потом и на кости.

Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти на фоне прогрессирующей онкологии сделала признание
Фото: gas-kvas.com

Её откровение в интервью для журнала People и последующий откровенный разговор о сложности и вызовах своей борьбы с онкологическим заболеванием - это мощное свидетельство силы и отваги перед лицом неизлечимой болезни. Доэрти продолжает работать и участвовать в проектах, демонстрируя своё стремление жить полноценно несмотря на болезнь. Актриса призналась, что еще надеятся вылечиться. 

 «Я еще не закончила жить. Я еще не закончила любить. Я не закончила творить. Я еще не закончила надеяться на то, что все изменится к лучшему», — эмоционально высказалась она.

 

"ЗАЧАРОВАННЫЕ": ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС? Факты о КУЛЬТОВОМ СЕРИАЛЕ ДЕТСТВА (часть 2)
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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