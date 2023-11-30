Телеведущая Ксения Собчак рассказала о роскошном подарке, который сделал режиссер Федор Бондарчук своей возлюбленной актрисе Паулине Андреевой.
Федор купил для Андреевой квартиру в Санкт-Петербурге. Как сообщает Woman. ru, Ксения на одном из мероприятий рассказала, что ее близкие друзья Федор и Паулина показали кадры своего нового дома в Северной столице.
"В одной из бесед стали показывать мне фотографии и говорить: "Ксюш, посмотри. Нравится? Красиво? Правильное место?"" — поделилась Ксения.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.