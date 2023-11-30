Собчак рассказала о роскошном подарке, который Федор Бондарчук сделал Паулине Андреевой

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о роскошном подарке, который сделал режиссер Федор Бондарчук своей возлюбленной актрисе Паулине Андреевой.

Федор купил для Андреевой квартиру в Санкт-Петербурге. Как сообщает Woman. ru, Ксения на одном из мероприятий рассказала, что ее близкие друзья Федор и Паулина показали кадры своего нового дома в Северной столице.

Фото: "Kseniya Sobchak (cropped, 2018-03-19) (cropped)" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"В одной из бесед стали показывать мне фотографии и говорить: "Ксюш, посмотри. Нравится? Красиво? Правильное место?"" — поделилась Ксения.