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Собчак рассказала о роскошном подарке, который Федор Бондарчук сделал Паулине Андреевой

0:41
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о роскошном подарке, который сделал режиссер Федор Бондарчук своей возлюбленной актрисе Паулине Андреевой.
Федор купил для Андреевой квартиру в Санкт-Петербурге. Как сообщает Woman. ru, Ксения на одном из мероприятий рассказала, что ее близкие друзья Федор и Паулина показали кадры своего нового дома в Северной столице.

Собчак рассказала о роскошном подарке, который Федор Бондарчук сделал Паулине Андреевой
Фото: "Kseniya Sobchak (cropped, 2018-03-19) (cropped)" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"В одной из бесед стали показывать мне фотографии и говорить: "Ксюш, посмотри. Нравится? Красиво? Правильное место?"" — поделилась Ксения.

СТЕРЕОТИП ШОУ. Стереотипы о кино
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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