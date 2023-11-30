Певица Долина заявила, что не достроила джаз-клуб из-за проблем с поставками

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лариса Долина рассказала в интервью для Voice, что ей не удается открыть свой джазовый клуб в центре Москвы из-за задержек с поставками стройматериалов. Артистка уточнила, что нужные материалы для ремонта оказались труднодоступными, и поставки затянулись на полгода и даже на год.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

везда выразила свое терпение, отметив, что не торопится, и клуб обязательно откроется.

Долина упомянула, что место для джазового клуба было подарено ей меценатом, чье имя остается в тайне, но, согласно информации издания, им оказался бизнесмен Юрий Растегин.

Лариса Долина в Вечернем шоу Аллы Довлатовой