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Певица Долина заявила, что не достроила джаз-клуб из-за проблем с поставками

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Шоу-бизнес

Лариса Долина рассказала в интервью для Voice, что ей не удается открыть свой джазовый клуб в центре Москвы из-за задержек с поставками стройматериалов. Артистка уточнила, что нужные материалы для ремонта оказались труднодоступными, и поставки затянулись на полгода и даже на год.

Певица Долина заявила, что не достроила джаз-клуб из-за проблем с поставками
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

везда выразила свое терпение, отметив, что не торопится, и клуб обязательно откроется.

Долина упомянула, что место для джазового клуба было подарено ей меценатом, чье имя остается в тайне, но, согласно информации издания, им оказался бизнесмен Юрий Растегин.

Лариса Долина в Вечернем шоу Аллы Довлатовой
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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