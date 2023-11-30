Лариса Долина рассказала в интервью для Voice, что ей не удается открыть свой джазовый клуб в центре Москвы из-за задержек с поставками стройматериалов. Артистка уточнила, что нужные материалы для ремонта оказались труднодоступными, и поставки затянулись на полгода и даже на год.
везда выразила свое терпение, отметив, что не торопится, и клуб обязательно откроется.
Долина упомянула, что место для джазового клуба было подарено ей меценатом, чье имя остается в тайне, но, согласно информации издания, им оказался бизнесмен Юрий Растегин.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.