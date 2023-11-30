Любовь Успенская заявила, что SHAMAN не дорос до звания "легенды"

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и обладательница премии "Золотой граммофон" Любовь Успенская высказала мнение о своем статусе легенды российской эстрады. Она уверенно заявила, что считает себя настоящей легендой с большой буквы. На вопрос о певце SHAMAN Успенская подчеркнула, что он еще должен дорасти до этого звания.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 3.0

Артистка выразила уважение к тому, кто проводит много времени на сцене, отметив, что только после двадцати лет там можно считать себя легендарным и бессмертным.

"Пусть дорастет до меня. Он только начал", — передаёт слова Любовь News.ru.

Успенская поделилась своим восторгом от получения "Золотого граммофона", отметив, что эта награда останется в ее памяти навсегда. Она также выразила надежду, что ее дочь, обладающая талантом, также получит подобную награду. Вместе с тем, артистка признала, что для нее высшей наградой является народная любовь, которую она ощущает уже долгие годы.

Ранее сообщалось, что SHAMAN раскрыл подробности своих отношений с Екатериной Мизулиной.

Елена Север, Любовь Успенская - Россия